«Политика имеет продажную и реальную сторону»: дипломат объяснил логику заявлений Трампа по поводу украинских дронов

Внешняя политика любого государства имеет две стороны публичную и реальную. Именно так, по словам дипломата, действует и президент США Дональд Трамп .

Такое мнение дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский выразил в эфире Эспрессо .

«Внешняя политика всегда имеет две стороны, как и монета. Одна чисто продажная, где цена ее показана, а вторая реальна. Так что этим и занимается президент Соединенных Штатов Америки», — отметил он.

По словам дипломата, в публичном пространстве Трамп демонстрирует образ политика, которому не нужна помощь других государств.

«Для пропаганды для всего мира он говорит, что ему не нужна помощь. Ну и для чего ему помощь, когда он, как было сказано его вице-президентом, является хозяином мира, начальник всех континентов и так далее. Разве такому человеку нужна чья-то помощь? А если и нужна, то он вызывает и командует, чтобы эта помощь ему оказывалась. Но это случается очень редко. Он всемогущ и потому все может сделать сам», — сказал Веселовский.

Он добавил, что такой образ формируется как для американского общества, так и международной аудитории.

Такой образ формулируется и для граждан Соединенных Штатов и для мировой общественности в целом. С другой стороны, безусловно, Соединенные Штаты заинтересованы в узких новейших технологиях, которые есть в мире, где бы они ни производились», — подчеркнул дипломат.

Веселовский подчеркнул, что Украина в настоящее время владеет технологиями, вызывающими интерес в мире, в частности в сфере беспилотников.

«Поэтому американские компании, американские фирмы, в том числе владельцы отдельных фирм – это дети президента Дональда Трампа. Участвуют в совместных разработках с украинскими компаниями или в совместном производстве с украинскими компаниями тех дронов, которые у нас применяются на фронте против Российской Федерации», — пояснил он.

Дипломат также отметил, что украинские технологии представляют интерес не только в США.

«Поэтому также и наши партнеры, не будем их называть союзниками, и в Европе, и теперь на Ближнем Востоке интересуются украинскими технологиями и нашими умениями наших дронаров. И потому они готовы платить за эти деньги, потому они готовы создавать совместные предприятия», — сказал Веселовский.

По его мнению, такая ситуация не противоречива, ведь нынешняя американская администрация демонстрирует особый подход к международным отношениям.

«Противоречит ли друг другу? Нет, мы должны исходить из того, что человек, который сейчас возглавляет Соединенные Штаты Америки, не считает, что у него могут быть союзники, что у него могут быть партнеры, что у него могут быть равны. Он именно такой образ проектирует в мире. Ну, пусть это не так больно, когда мы знаем истину», — заметил дипломат.

Он подытожил, что украинские беспилотники сейчас стали одним из самых востребованных видов вооружения в мире.

"А истина в том, что украинские дроны сейчас, это оружие номер один по заинтересованности в мире", - подчеркнул Веселовский.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь от Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны .

Мы ранее информировали, что военный эксперт Иван Тимочко заявил, что из-за отказа Дональда Трампа принять поддержку Украины американские солдаты могут оказаться под угрозой .