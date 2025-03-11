Все – от спора в Овальном кабинете до сближения с Москвой – является частью плана, написанного американским генералом в отставке в прошлом году.

Решения США приостановить поставки оружия и помощь Украине, а также словесная перепалка президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме вызвали возмущение среди западных союзников. Но все это и не только могло быть спланировано еще год назад.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Тактика Трампа, направленная на то, чтобы подчинить Украину и заставить ее начать мирные переговоры, соответствует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Келлог писал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано, чтобы заставить Киев начать переговоры.

Издание опубликовало содержание плана под названием "Как внешняя политика America First уменьшила риски от России во время администрации Трампа" и описало, как этот план реализуется.

Пора остановить убийства

Что указано в плане

США планируют добиться прекращения огня и урегулирования конфликта между Украиной и Россией путем переговоров. Вашингтон продолжит вооружать Киев и укреплять его оборону, однако предстоящая военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией.

Что происходит на самом деле

Эта часть плана была воплощена в жизнь практически именно так, как и писал Келлог. Трамп начал мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем пригласил за стол переговоры Зеленского.

Оружие поступало в Украину, пока государство и США разрабатывали соглашение по минералам. Но после словесной перепалки в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в неготовности прекратить войну. Впоследствии американцы прекратили поставки оружия в Украину и предоставление разведывательных данных.

Издание обратило внимание, что на прошлой неделе сам Келлог высказался о сокращении поставок оружия и разведданных как об "ударе мула по носу палкой".

Никакого членства в НАТО

Что указано в плане

Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, на тот момент президент США Джон Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в Альянсе на длительный период в обмен на всеобъемлющее и проверенное мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Что происходит на самом деле

США сделали эту уступку России еще до переговоров Путина с Трампом. На встрече НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хэгсет заявил: "Соединенные Штаты не верят, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров".

Суверенитет Украины

Что указано в плане

Украину не будут просить отказаться от цели вернуть все свои территории, но государство согласится применить дипломатию, а не силу, и прорыв не произойдет до того, как Путин покинет пост президента России.

Что происходит на самом деле

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Эта ситуация разворачивается в четком соответствии с планом Келлога. Чиновники США один за другим выступили с заявлениями о том, что Украина должна уступить свои территории в пользу России в качестве платы за мир.

Санкции против России

Что указано в плане

США и их союзники обязуются полностью отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой только после того, как она подпишет приемлемое для Украины мирное соглашение.

Что происходит на самом деле

За кулисами американские чиновники призывают союзников составить планы по смягчению санкций против России, как только прекратятся боевые действия. По данным Reuters, США уже обдумывают, как быстро снять санкционные ограничения с ряда российских организаций и лиц.

Долгосрочная безопасность

Что указано в плане

США могли бы реализовать согласованное соглашение с условиями, отвечающими их интересам и интересам Украины. Часть соглашения должна содержать положения, устанавливающие долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины.

Что происходит на самом деле

Многие считают, что этот пункт – обещание вооружить Украину, если Россия не сможет договориться или не выполнит условия какого-либо возможного соглашения. Пункт также предусматривает ряд гарантий безопасности, которые однако Вашингтон не предлагал Киеву.

К слову, по мнению журналиста Виталия Портникова, Трамп давит на Украину, чтобы замаскировать свою неспособность давить на Россию и Путина.