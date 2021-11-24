Политикам нужно прекратить манипуляции и объединиться для защиты Украины — Игорь Палица

Палка обратился ко всем политическим силам с призывом прекратить манипуляции ради рейтингов.

Украинская армия стала намного мощнее прошлого вторжения России в 2014 году. Однако вызовы, стоящие сегодня перед Украиной, намного серьезнее, чем тогда.

Об этом заявил лидер партии "За Майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Перед нами стоят гораздо более серьезные вызовы, чем в 2014 году. Во-первых, это дефицит угля, газа и электроэнергии, который искусственно создала Россия в Украине и мире. Во-вторых, это дестабилизация внутриполитической ситуации, которой активно занимаются пророссийские силы Их рейтинги стремительно тают, как и шансы снова получить власть из-за выборов, поэтому они готовы на все, лидеры мнений готовятся к предстоящим выборам", — отметил народный депутат.

Игорь Палица обратился ко всем политическим силам с призывом прекратить манипуляции ради рейтингов и объединиться перед вызовами, с которыми столкнулась Украина.

"Я хочу обратиться ко всем политическим силам в Украине. Хватит спекуляций и манипуляций! Сейчас нам нужно объединиться, чтобы дать достойный ответ не только на границе, но и всем вызовам внутри страны", — заявил лидер партии "За Майбутнє".