Политики Италии набросились на Соловьева после оскорблений Мелони: россиян вызвали "на ковер"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала жесткий отпор «рупору» Кремля Владимиру Соловьеву после его вульгарных оскорблений в прямом эфире. Пока МИД Италии вызывает российского посла, политики всех лагерей объединились вокруг главы правительства.

Об этом пишет The Telegraph.

Реакция итальянских политиков на слова Соловьева о Мелони

Высказывания Соловьева о Мелони вызвали волну возмущения в Италии.

«Я вызвал российского посла в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с чрезвычайно серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева на российском телевидении», — заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Мы не против политической критики, но вульгарные, сексистские оскорбления в адрес премьер-министра являются абсолютно неприемлемыми«, — добавил он.

Президент Италии Серджо Маттарелла также поддержал Мелони и выразил возмущение словами российского пропагандиста.

Лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн назвала эти заявления неприемлемыми и сексистскими, подчеркнув, что они «оскорбляют всю страну».

Что Соловьев заявил о Мелони?

Соловьев во время эмоционального выступления в телеэфире позволил себе ряд оскорблений в адрес премьера Италии. В частности, он назвал Мелони «сертифицированной идиоткой» и «плохой женщиной».

Используя итальянский и русский языки, пропагандист употребил в отношении политика формулировку Putta-Meloni – игру слов от puttana, что означает проститутку или с***у.

Также Соловьев заявил, что Мелони, которая находится у власти уже четыре года и рассчитывает на победу в 2027-м, является «позором для человечества».

Кроме этого, пропагандист обвинил премьера в отходе от предыдущих националистических и популистских позиций.

"Мелони — фашистская сволочь, которая предала своих избирателей, ведь шла на выборы с совсем другими лозунгами. Предательство — ее второе имя: она также предала Трампа, которому ранее присягала на верность», — высказался Соловьев.

Ответ Мелони на оскорбления Соловьева

Напомним, Мелони в ответ на оскорбления Соловьева заявила, что ее политика не подчиняется внешним влияниям. Она назвала ведущего «старательным пропагандистом режима», чьи упреки не заставят страну изменить курс.

Премьер подчеркнула, что Италия не выполняет ничьих приказов и руководствуется исключительно собственными национальными интересами, вопреки любой пропаганде.

Зеленский поддержал Мелони после оскорблений Соловьева

Издание отметило, что Мелони возглавляет консервативное правительство, которое с начала полномасштабного вторжения России последовательно поддерживает Украину. Она также заявляла о намерении сотрудничать с Украиной в сфере производства дронов.

Политика связывают тесные как рабочие, так и личные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Большое уважение вам, Джорджа, и всей Италии. Жалкие российские пропагандисты точно не смогут сбить с курса людей, для которых главный ориентир — защита национальных интересов своей страны. Спасибо вам и всем итальянцам за такую четкую позицию», — написал Зеленский в соцсети Х.

Ранее Мелони рассматривали как потенциальную «посредницу для Трампа» и мост между Европой и США, однако в последнее время ее отношения с американским президентом осложнились. Итальянский премьер отказалась поддержать его инициативу по блокаде Персидского залива и раскритиковала нападки Дональда Трампа на Папу Льва как неприемлемые.

Кроме того, итальянское правительство недавно не разрешило использование авиабазы на Сицилии американскими военными самолетами, вовлеченными в войну против Ирана.

Партия «Братья Италии», которую возглавляет Мелони, имеет исторические корни в фашистском движении, однако сейчас ее считают более умеренной и действующей в пределах мейнстрима.

Сама Мелони отмежевалась от фашизма и 20-летнего правления Бенито Муссолини.