Политолог Фесенко объяснил, как отставка Ермака изменит внутреннюю и внешнюю политику Украины

Андрей Ермак / © Getty Images

Реклама

Отставка Андрея Ермака с поста руководителя Офиса Президента стала не просто громким кадровым изменением, а "мини-революцией" в системе управления, которую выстроил Владимир Зеленский.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, анализируя возможные последствия украинской политики.

Меньше ручного управления и конец "персонифицированной модели"

Фесенко отмечает: влияние Ермака частично держалось на системе ручного администрирования, завязанной лично на него и его близости к президенту. После его отставки любой новый глава ОП не будет иметь таких отношений с Зеленским, ни таких рычагов, что автоматически уменьшает персональное влияние этой должности.

Реклама

При этом всеобщее влияние президента на правительство, силовиков и областные администрации сохранится. Сложнее может стать ситуация в Верховной Раде, где "монобольшинство" фактически трещит по швам и из-за отставки Ермака процессы деградации могут только ускориться.

Возможные изменения в информационном поле

Политолог прогнозирует существенные сдвиги в медийной среде — в частности, вокруг национального телемарафона и телеграмм-сети, длительно связываемых с Ермаком.

В то же время, его отставка может парадоксально стабилизировать внутреннюю ситуацию — ведь снимет политическое напряжение, которое усиливало резко негативное отношение к Ермаку в части элит и гражданского общества.

Влияние на международные отношения: скорее положительное

Фесенко считает, что во внешней политике последствия будут благоприятными.

Реклама

Европейские партнеры давно просили о смене руководителя ОП, а коррупционный скандал только усилил эти ожидания.

Американцам также не нравился стиль работы Ермака – его закрытость, монополизация доступа к Зеленскому и даже уровень английского языка. В то же время, претензий к его переговорной позиции у США не было.

Политолог подчеркивает: "ослабляет международные позиции Зеленского не отставка Ермака, а масштабный коррупционный скандал".

Ослабнет ли переговорная позиция Украины?

Напротив, может усилиться.

Переговорную линию Украины определяет президент и команда, а не отдельное лицо. Теперь ключевым переговорщиком стал секретарь СНБО Рустем Умеров — опытный участник мирных треков, одновременно ведущий переговоры с США и Россией. Единственная потенциальная проблема — его собственное упоминание в производстве НАБУ.

Реклама

Кто может возглавить Офис президента

По словам Фесенко, у Зеленского нет очевидного фаворита. Рассматриваются несколько направлений:

Опытные чиновники – Юлия Свириденко, Денис Шмигаль, Михаил Федоров.

Но их назначение потребует парламентских решений и может повлечь за собой правительственные кризисы. Кто-то из заместителей Ермака — у тех, кто имеет опыт в структуре и доверие Зеленского. Нестандартный вариант – кадровый военный.

В частности, называют Павла Палису, заместителя руководителя ОП, полковника, ответственного за военную политику и переговоры с США.

Последние встречи Зеленского с чиновниками Фесенко называет фактически "собеседованиями" потенциальных кандидатов.

Может ли Ермак сохранить влияние?

Сценарий "теневого управления" политолог считает маловероятным.

Ермак может остаться неформальным советником, но какие-либо признаки его влияния вызовут резкую критику в адрес Зеленского.

Реклама

Фактически его политический ресурс — минимальный, особенно учитывая расследование НАБУ.

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.