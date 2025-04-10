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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Политолог назвал сроки вероятного прекращения огня

Перемирие может длиться короткий период, убежден эксперт.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Война.

Война. / © ТСН.ua

Сейчас вероятность перемирия между Украиной и Россией очень мала. Что больше – прекращение огня в мае возможно. Впрочем, и это маловероятно.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире "КИЕВ24".

Эксперт отмечает, что вероятность перемирия между Украиной и Россией сейчас похожа на вероятность встречи с динозавром на улице – 50 на 50. По словам Рейтеровича, перемирие может быть возможным, но для этого должно сойтись много факторов. Основные – это позиция агрессорки России и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"Если Трамп решит идти на встречу России, это может произойти за счет Украины, и тогда Россия выдвинет неприемлемые условия для нас", – отмечает эксперт.

Он считает, что перемирие может занять короткий период – несколько дней или неделю. Впрочем, с большой вероятностью оно будет нарушено Россией. Это позволит Москве обвинить Украину и продолжить боевые действия.

Напомним, на днях в администрации "фюрера" Владимира Путина сделали еще одно заявление о прекращении огня. В частности, Москва цинично заявляет о якобы своей солидарности с идеей прекращения огня.

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