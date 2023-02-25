Политолог о процессах в РФ после поражения: "Между элитами начнется борьба за власть"

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков убежден, когда агрессор РФ получит поражение в войне против Украины, представители кремлевской элиты расколются на две части. Они приступят к борьбе за власть.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Первая захочет все закончить и начать договариваться с Западом об условиях снятия санкций. Очевидно, что для этого нужно будет остановить войну, вывести войска с оккупированных территорий, выплатить компенсацию Украине. Будет второй центр, куда войдут эти наши ура-патриоты, сторонники восстановления" империи, люди, желающие реванша", — сказал он.

По его словам, когда между этими группами начнется борьба, результат будет зависеть от стратегии Запада. Гудков считает, что "было бы правильно поддержать тех, кто захочет нормализацию в определенных условиях: реформирование России".

"Чтобы она (РФ – Ред.) была переоснована на других началах, чтобы Россия больше никогда не скатывалась в диктатуру, чтобы в России больше никогда не было монополии и узурпации власти. Но это достаточно сложный процесс, хотя о нем нужно думать и обсуждать уже сейчас", — убежден оппозиционер.

Между тем, сегодня представители российских элит считают опасными для себя любые заявления против режима Кремля. Речь идет не только о потере должности или заключении, но даже о смерти.

"Мы же знаем о загадочных убийствах. Например, топ-менеджеров крупных компаний. Но когда Путин станет слабым, а слабым его сделают военные поражения, то тогда такие процессы возможны", — подытожил Гудков.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что режим диктатора Путина рухнет. По его словам, в РФ точно наступит момент, когда хрупкость кремлевского режима ощутят внутри России. Когда именно, глава государства говорит, что не знает. Впрочем, уверен, это обязательно произойдет.

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