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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Политолог объяснил, когда Россия пойдет на реальные переговоры по миру

Россия намеренно затягивает процесс переговоров, рассчитывая на серьезный диалог осенью, когда завершится активная фаза боевых действий.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Переговоры между Украиной и РФ

Переговоры между Украиной и РФ / © ТСН.ua

В Кремле думают о проведении серьезных переговоров с Украиной, но только осенью — после завершения летней кампании и истощения атакующего потенциала российской армии.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политолог Сергей Таран.

«Задача России — не достичь договоренностей, а тянуть время. Соответственно поэтому российская сторона и не передает меморандум. Американцы говорят, что переговорный процесс должен сдвинуться с мертвой точки, потому что сам факт, что Россия и Украина будут о чем-то говорить — шаг вперед. Это такая логика западной дипломатии, хотя мы прекрасно понимаем, что разговоры с Россией ничего не решат», — прокомментировал эксперт.

Он подчеркнул, что для Украины стратегически важно сохранить единую позицию с западными партнерами, в том числе с США и Дональдом Трампом.

«Я думаю, что в России не исключают серьезные переговоры, но где-то к осени, когда завершится летняя кампания и истощится российский атакующий потенциал», — отметил Таран.

По его мнению, Кремль готовится к реальным разговорам о мире ближе к осени, что подтверждается и осторожной риторикой российских чиновников в отношении Дональда Трампа.

«Все слышат, как Путин высказывается о западных лидерах и насколько деликатно говорит о Трампе. Если бы в Кремле было безразлично и не планировалось о чем-то договариваться с Трампом, то и не делали бы ему комплиментов», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Трамп владеет весомыми рычагами давления на Россию, в том числе санкционным ресурсом.

«Кремль понимает, что в руках Трампа есть мощный санкционный ресурс. Соответственно, если США слишком захотят, то будут инструменты влияния на Россию, тем более, что в мире падает цена на нефть, и это создает благоприятную международную конъюнктуру давления на РФ», — отметил Таран.

Он также подчеркнул, что для Украины ключевой задачей должно стать сохранение общей позиции с Западом, поскольку это станет основой для будущих договоренностей.

«Я думаю, что где-то в Кремле понимают, что рано или поздно придется договариваться. Скорее всего, это планируется делать осенью. А Украине важно сохранить единую позицию со странами Европы и США, потому что если эти серьезные переговоры наступят, то у Украины будет общая позиция с лидерами Запада в отношении России», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы намеченная на 2 июня следующая российско-украинская встреча в Стамбуле закончилась безрезультатно.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Украину заявил о возможности достижения постоянного мира в Украине в 2025 году.

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