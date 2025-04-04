Политолог объяснил, когда Трамп может потерять терпение из-за действий Путина

Когда Трамп может потерять терпение из-за действий Путина / © ТСН.ua

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Политолог Владимир Фесенко заявил, что все, в частности Украина, ждут того, когда терпение президента США Дональда Трампа лопнет из-за действий российского лидера Владимира Путина. Однако, по его словам, не факт, что это произойдет сразу.

Об этом он рассказал в комментарии «РБК-Украина».

«Вот сейчас я так думаю, что можно уже считать, сколько предупреждений в адрес Путина со стороны Трампа и на каком предупреждении терпение наконец-то лопнет и будут какие-то санкции или какие-то проявления давления на Россию. Я думаю, что это возможно, но точно это спрогнозировать нереально. Потому что это касается, я бы сказал, психологического состояния одного человека», — заявил политолог.

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Напомним, в Кремле сделали заявление о встрече «фюрера» Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.