ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Политолог объяснил, когда Трамп может потерять терпение из-за действий Путина

Спрогнозировать, когда лопнет терпение Трампа, почти невозможно.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Трамп и Путин

Когда Трамп может потерять терпение из-за действий Путина / © ТСН.ua

Политолог Владимир Фесенко заявил, что все, в частности Украина, ждут того, когда терпение президента США Дональда Трампа лопнет из-за действий российского лидера Владимира Путина. Однако, по его словам, не факт, что это произойдет сразу.

Об этом он рассказал в комментарии «РБК-Украина».

«Вот сейчас я так думаю, что можно уже считать, сколько предупреждений в адрес Путина со стороны Трампа и на каком предупреждении терпение наконец-то лопнет и будут какие-то санкции или какие-то проявления давления на Россию. Я думаю, что это возможно, но точно это спрогнозировать нереально. Потому что это касается, я бы сказал, психологического состояния одного человека», — заявил политолог.

Напомним, в Кремле сделали заявление о встрече «фюрера» Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie