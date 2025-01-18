Политолог объяснил, может ли договор о "стратегическом партнерстве" между Ираном и РФ повлиять на войну в Украине

Кремль пытается показать, что у него и Ирана есть серьезное влияние на Ближнем Востоке.

Российский диктатор Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", но это никак не повлияет на войну РФ против Украины.

Таково мнение в эфире РБК-Украина политтехнолог Тарас Загородний.

"Давайте да, это отличная новость, пусть подписывают. Ну все, чем мог помочь Иран, он помог в этом", — сказал Загородний.

Он отметил, что Кремль пытается показать, что у него и Ирана есть серьезное влияние на Ближнем Востоке, чтобы угрожать Израилю, который опережает россиян из Сирии.

"Поэтому я не думаю, что это как-то повлияет на ход боевых действий. Потому что им (россиянам — ред.) больше помогает Северная Корея. Но сможет ли что-то там расторговать Путин? Ну это такой шантаж Трампа", — отметил эксперт.

По его мнению, "внутренне они уже давно готовы долбить по Ирану и проводить там уже военную операцию, чтобы у него не было ядерного оружия".

"Это прямой вызов Трампу, и это очень хорошо. Путин быкует. Ну, бикуйте дальше. Пусть подписывают. Следует пожелать больших им успехов на пути к бездне", — добавил Загородний.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран в стратегическом договоре с РФ отказался признавать оккупированные территории Украины российскими.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден обсудил сценарии ударов по ядерным объектам Ирана.

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