Политолог объяснил, почему Китай будет и дальше поддерживать Путина

Даже давление Вашингтона не заставило Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России.

Российские захватчики жалуются на ежедневные пролеты дальнобойных беспилотников. В частности, недавно мощные взрывы раздавались в оккупированном Крыму. Известно о попадании по аэродрому в Бельбеке. На фоне всех этих событий российский диктатор Путин уехал в Китай.

Успешные атаки дронов по российским объектам пришлись на время визита Путина в Китай и могли существенно испортить переговоры между сторонами, считают военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Борис Тизенгаузен, сообщает 24 канал.

Кроме попаданий по военным объектам, 17 мая в Севастополе было попадание в подстанцию, которую ремонтировали более суток. Местный гауляйтер заявил, что в подстанцию попал только осколок, но при этом без света остались два больших города на полуострове. Это произошло сразу после того, как аварийные отключения начались по всей Украине.

Политтехнолог Тизенгаузен заявил, что россияне злорадствовали из-за отключения света в Украине, но вскоре жители Крыма почувствовали это уже на себе.

"Сейчас россияне разве что могут радоваться, что по Украине тоже прилетает. Это вывод войны Путина. Не то, что Россия куда-то продвинулась, а радость тому, что сирены звучат не только в них, но и в Украине", — заявил он.

Всегда интересно читать, как представляют такие встречи китайские информагентства. В этом случае они написали все очень пафосно и красиво. Но интересно было узнать, что прибывших в Пекин сразу поделили на касты и раздали соответствующие значки. Даже из этого видно, какое действительно было отношение к российской делегации.

"Те, кто с золотыми значками могут садиться за стол, с серебряными – в стороне, а все остальные в автобусе с прессой", – заметил Борис Тизенгаузен.

Так что не стоит недооценивать эту встречу, хотя и ощутимых побед от нее Путин не одержал. Его идею со строительством крупнейшего газопровода "Сила Сибири-2" так никто и не развил. У диктатора серьезные проблемы на этом рынке, "Газпром" терпит убытки, а запускать "Силу Сибири" Си Цзиньпин не спешит.

"Мне кажется, главная тема их разговора – как помочь друг другу обходить санкции. Это ключевой вопрос", – подчеркнул Тизенгаузен.

Александр Мусиенко согласился, что в разговоре между Си Цзиньпин и Путиным экономическая тема была ключевой. Ведь следует понимать, что Китай не прекратит поставлять России товары. Ведущие СМИ также подтвердили, что сотрудничество сторон продолжится, вероятно они даже совместно готовятся продолжать войну.

Еще один немаловажный момент состоит в том, как российская пропаганда подала эту встречу. В прессрелизах прежде всего говорилось о том, что Россия поддержала и поблагодарила Китай за предложения по урегулированию "кризиса" в Украине. Удивительно, что они не написали о так называемом "сво".

"А следующим пунктом вспомнили, что Китай соглашается с тем, что ни одна из сторон, намекая на НАТО, не может поддерживать войну, поставляя оружие в Украину", — отметил Александр Мусиенко.

Также Путин заявил, что его устраивает мирный план Пекина. Это нужно кафирам, чтобы иметь хоть какую-то альтернативу перед Глобальным саммитом мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Они покажут, что их якобы поддерживает Китай, являющийся серьезным игроком на политической арене.

Пока давление, которое идет из Вашингтона, еще не заставило Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России. Вероятно, он будет со страной-агрессоркой, пока не станет понятно, что фронт закрепился на определенной линии.

"То есть, чтобы и Россия не победила и не вышла из зависимости Китая и чтобы Запад не смог объявить о победе", — подчеркнул Александр Мусиенко.

"Вот зла или "клуб диктаторов" – называйте как угодно – они прекрасно понимают, что в одиночку их просто уничтожат. Поэтому Си никогда не бросит Путина. Если бы Россия была сама, или Китай присоединился к санкциям, то российской экономике сразу пришел бы конец", – добавил Тизенгаузен.

То же касается КНДР, Ирана, которые не выжили бы без помощи России. Эти страны это отлично понимают. Поэтому вряд ли Китай откажется от сотрудничества со страной-агрессоркой, от которой может получить немало экономических выгод.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин пытаются "протолкнуть" свою идею окончания войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что США назвали неприемлемыми, что Китай помогает Путину вести войну против Украины.

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