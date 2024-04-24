Политолог объяснил, почему Китаю сейчас выгодно поддерживать Россию

Россия выступает. в роли "подопытного кролика" и за бесценок продает Пекину свои ресурсы.

Китай отправит на саммит в Швейцарию максимум своего специального представителя, который, вероятно, будет не участником процесса, а "смотрителем".

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Такое мнение высказал политолог Олег Лесной, передает 24 канал.

Он заявил, что Россия пытается уговорить Китай вообще не принимать никакого участия в саммите.

По мнению политолога, Китай играет роль "троянского коня", и пока неизвестно, на чьей стороне он играет.

В Пекине готовят параллельную мирную инициативу, в которой должна присутствовать Украина и Россия.

"Логика Формулы мира не предусматривает участие России в переговорном треке. Только тогда, когда мир примет решение о фиксации завершения войны, тогда Россия появится, чтобы подписать свою капитуляцию", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Китаю сейчас выгодно поддерживать Россию, поскольку получает российские ресурсы за бесценок.

Кроме того, Москва играет для Пекина "подопытного кролика", ведущего борьбу со странами Запада. Китай на примере России смотрит, как далеко можно входить в вопрос конфронтации со странами Запада, но при этом не пострадать.

"Россия и Китай – в одном лагере, который пытается противостоять Западу. Именно поэтому Пекин не хочет, чтобы Россия получила сокрушительное поражение, ведь это будет сигналом для всего мира, что Запад сильнее, а Китай этого не хочет", – объяснил политолог.

Однако Пекин все же дает сигналы Европе и США, когда, к примеру, отказывается проводить в юанях определенные банковские операции с Россией.

"Китай демонстрирует Западу, что является прогнозируемым и готов к конструктивному диалогу. Китайская экономика сейчас переживает не лучшие времена, а потому рынок США и Европы очень важен для КНР", — подчеркнул Олег Лесной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае очертили свою позицию по "украинскому вопросу".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Китай, где обсудит поддержку РФ Пекином.

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