Политолог объяснил, почему позиция Трампа относительно переговоров еще хуже, чем неуступчивость Путина

Дональд Трамп / © Associated Press

Позиция президента США Дональда Трампа на переговорах может быть угрожающей, ведь американский лидер часто меняет собственное мнение.

Такую оценку в эфире Эспрессо высказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, в настоящее время существует несколько факторов, которые могут сорвать или усложнить переговорный процесс.

«Помимо неуступчивости и ультимативности Путина мы сегодня видим и другие проблемы.

В частности, раздаются просто неадекватные заявления со стороны представителей российского руководства», — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, не менее серьезная угроза — поведение президента США.

«Я думаю, что нормальному ходу переговоров может помешать и неоднозначная позиция Дональда Трампа. Судя по всему, он на ближайшее время отказался от своих обещаний усилить давление на Путина», — объяснил Рейтерович.

Политолог отметил, что Трамп ранее заявлял о готовности жестко реагировать при затягивании переговоров со стороны России, однако сейчас эти сигналы стали менее четкими.

«Такая нечеткая позиция Дональда Трампа представляет большую угрозу. По-моему, это даже опаснее, чем неуступчивость Путина», — подчеркнул он.

Рейтерович пояснил, что действия российского диктатора прогнозируемы, в отличие от решений американского президента.

«Мы по крайней мере понимаем, чего можно ожидать от Путина», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, Дональд Трамп в любой момент может кардинально сменить риторику.

Его неоднозначная и непостоянная позиция вносит очень большой элемент неожиданности в переговоры. Трамп может снова начать обвинять Украину в том, что война не кончается», — добавил политолог.

Ранее сообщалось, что в Кремле утверждают, что Трамп «шокирован» ударами по резиденции Путина и угрожают пересмотром своей позиции.

Мы ранее информировали, что после встречи с Трампом Зеленский заявил о 90% готовности мирного плана, однако два важных вопроса до сих пор остаются без окончательного решения.