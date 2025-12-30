- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 2 мин
Политолог объяснил, почему позиция Трампа относительно переговоров еще хуже, чем неуступчивость Путина
Непредсказуемость Дональда Трампа и его способность в любой момент изменить позицию создают дополнительные риски для переговоров по завершению войны, считает политолог Игорь Рейтерович.
Позиция президента США Дональда Трампа на переговорах может быть угрожающей, ведь американский лидер часто меняет собственное мнение.
Такую оценку в эфире Эспрессо высказал политолог Игорь Рейтерович.
По его словам, в настоящее время существует несколько факторов, которые могут сорвать или усложнить переговорный процесс.
«Помимо неуступчивости и ультимативности Путина мы сегодня видим и другие проблемы.
В частности, раздаются просто неадекватные заявления со стороны представителей российского руководства», — отметил эксперт.
В то же время, по его мнению, не менее серьезная угроза — поведение президента США.
«Я думаю, что нормальному ходу переговоров может помешать и неоднозначная позиция Дональда Трампа. Судя по всему, он на ближайшее время отказался от своих обещаний усилить давление на Путина», — объяснил Рейтерович.
Политолог отметил, что Трамп ранее заявлял о готовности жестко реагировать при затягивании переговоров со стороны России, однако сейчас эти сигналы стали менее четкими.
«Такая нечеткая позиция Дональда Трампа представляет большую угрозу. По-моему, это даже опаснее, чем неуступчивость Путина», — подчеркнул он.
Рейтерович пояснил, что действия российского диктатора прогнозируемы, в отличие от решений американского президента.
«Мы по крайней мере понимаем, чего можно ожидать от Путина», — отметил эксперт.
В то же время, по его словам, Дональд Трамп в любой момент может кардинально сменить риторику.
Его неоднозначная и непостоянная позиция вносит очень большой элемент неожиданности в переговоры. Трамп может снова начать обвинять Украину в том, что война не кончается», — добавил политолог.
Ранее сообщалось, что в Кремле утверждают, что Трамп «шокирован» ударами по резиденции Путина и угрожают пересмотром своей позиции.
Мы ранее информировали, что после встречи с Трампом Зеленский заявил о 90% готовности мирного плана, однако два важных вопроса до сих пор остаются без окончательного решения.