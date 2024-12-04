Политолог объяснил, зачем пропаганда Путина распространяет тезисы о "победе в СВО".

В российских средствах массовой пропаганды в последние дни начали распространять тезисы о том, что якобы РФ "достигла цели СВО" и "победила" Украину в войне. В частности, был проведен "семинар" для вице-губернаторов, организованный администрацией российского диктатора Путина, на котором обсуждался "образ победы в СВО".

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что такие действия россиян направлены на украинцев, чтобы попытаться отвлечь внимание, передает РБК-Украина.

"Россияне не могут быстро остановить свою военную машину, даже если завтра остановят войну. Путин не достиг фактически ничего того, что хотел. Украина остается милитаризованным злым государством, которое будет работать над местью России, будет работать над распадом России, потому что это вопрос нашего выживания. Этот процесс будет», – говорит Загородний.

Политолог отметил, что у врага сейчас сильно качающаяся военная экономика, больше, Путин подписал для этого рекордный бюджет. Именно поэтому это будет трудно остановить.

"Это как ехать в автомобиле и резко затормозить, и если нет кулича безопасности, ты вылетаешь через лобовое стекло. Это значит, что все равно какая-то последующая война должна происходить. Это либо НАТО – Эстония, Литва, Латвия – или Грузия и Армения. Поэтому я не верю в то, что они пишут, это дезинформационная кампания", — заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО прокомментировали заявления Путина о готовности к миру.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Трампа сообщили, как Байден помог ему в отношении Украины.

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