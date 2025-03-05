Политолог оценил реакцию Трампа на заявление Зеленского: что будет с военной помощью Украине

Как отметил политолог Игорь Рейтерович, реакция президента США Дональда Трампа на сообщение украинского лидера Владимира Зеленского накануне выглядит как то, что конфликт, по крайней мере, на сегодняшний день исчерпан, и стороны готовы к продолжению сотрудничества. Для нас это главный результат, и он положительный.

Об этом сказал политолог Игорь Рейтерович в эфире "Радио Свобода".

"Очень примечательно, что он ничего не говорил отдельно или конкретно о приостановлении военной помощи Украине, поэтому надеемся, что и этот вопрос для нас в ближайшие, возможно, даже не дни, а часы будут решены положительно", – подчеркивает Рейтерович.

Есть надежда, добавляет он, что это был эпизод, и ситуация нормализуется.

"А если подытожить так вообще коротко, то мы фактически возвращаемся к тому, с чего начинали. Сейчас на первый план снова выйдет это соглашение о полезных ископаемых. Я думаю, что оно так или иначе будет подписано", – отметил он.

Вероятно, это будут делать не первые лица государства, а представители правительств Украины и США. Затем президенты смогут озвучить факт подписания, а после этого – начать переговоры, касающиеся завершения российско-украинской войны.

Рейтерович добавляет, что фактически со дня инаугурации Трампа 20 января никаких серьезных шагов в направлении завершения войны не было сделано. Мы вернулись на исходные позиции и будем начинать этот путь с самого начала.

Мы уже писали, что конфликт между Киевом и Вашингтоном может изменить ход войны. Что будет дальше – компромисс, изоляция или новая стратегия рассказали эксперты.

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