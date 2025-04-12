Политолог пояснил, чего Трамп хочет от Путина в вопросе войны в Украине

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы кремлевский диктатор Путин пошел хотя бы на частичное прекращение огня, поскольку Вашингтону нужен следующий шаг по завершению российской агрессии против Украины.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, передает РБК-Украина .

Он заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Россию будет иметь важный индикатор, а именно телефонный разговор Трампа и Путина.

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«Ключевой вопрос, даст ли Путин согласие хотя бы на частичное прекращение огня, потому что нужен следующий шаг. Россия сама предложила поэтапное прекращение огня, но даже энергетическая остановка огня не выполняется в полной мере. Более того, активизировалась воздушная война», — рассказал политолог.

Ранее Трамп заявил, что он раздражен ударом РФ по Кривому Рогу, именно это может влиять на его решение. Политолог считает, что сейчас переговорный процесс оказался на перепутье.

«Или будет возобновление переговорного процесса, скорее всего, на следующей неделе, и возможно выход хотя бы на промежуточное соглашение, например, прекращение огня в воздухе. Это будет непросто, не уверен, что Россия согласится, но это могло бы стать существенным шагом вперед даже если не будет полного прекращения огня», — говорит Фесенко.

Если российский диктатор откажется от прекращения огня, тогда у Трампа будет выбор или вводить «адские санкции» или нет.

"Это выбор сначала для Путина, а потом, возможно, будет выбор для Трампа", - подчеркнул Фесенко.

Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Виткофф после встречи с посланником кремля Кириллом Дмитриевым якобы предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу России четырем областям Украины — «для скорейшего завершения войны».

Мы ранее информировали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп ужесточился в отношении кремлевского руководителя, ведь осознал, что Путин не хочет мира.