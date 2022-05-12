Политолог прокомментировал, могут ли депутатов бывшей "ОПЗЖ" лишить мандатов

Лишить полномочий народных депутатов-членов группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая "ОПЗЖ") напрямую невозможно.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.
"Нет, напрямую автоматически сделать это (лишить депутатских полномочий – ред.) невозможно, потому что основания, прописанные в Конституции Украины (81 статья – ред.), не предусматривают прекращения полномочий в случае прекращения деятельности партии", – пояснил эксперт.
В то же время, он отметил, что нардепы от ликвидированной "ПЗЖМ" могут обратиться в Конституционный суд с требованием признать незаконным прекращение деятельности политической силы.
Напомним, 12 мая в парламенте объявили о роспуске группы "Платформа за жизнь и мир", в которую переименовалась бывшая "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Заметим, что согласно статье 81 Конституции полномочия народных депутатов прекращаются досрочно в случае:
- сложение полномочий по его личному заявлению;
- вступление в законную силу обвинительного приговора к нему;
- признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
- прекращение его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
- если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;
- невхождение народного депутата, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;
- его смерти.
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