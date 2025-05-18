Политолог раскрыл, о чем могут говорить Трамп и Путин — и как это отразится на Украине

О чем будут говорить Трамп с Путиным. / © ТСН.ua

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Политолог Игорь Рейтерович сомневается, что планируемый разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным принесет реальный прорыв. Он предполагает, что переговоры могут завершиться только декларативными обещаниями или техническими решениями, такими как обмен пленными или назначение новых встреч.

Об этом политолог рассказал в интервью "Радио NV".

По словам Рейтеровича, представители команды Трампа уже заявляли, что не ожидали переговоров в Стамбуле прорывных результатов — все ключевые решения, мол, возможны только после личного разговора лидеров США и РФ. Однако даже в этом формате перспективы остаются туманными.

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"Мне трудно представить, о чем именно Трамп будет говорить с Путиным", - отметил эксперт. — "План из 22 пунктов, который, по сообщениям СМИ, США передали Москве и частично согласовали с Украиной, Путин вообще отказался рассматривать".

По его мнению, сам факт обсуждения идеи заморозки войны по линии фронта тоже выглядит призрачным, ведь не факт, что Кремль на это согласится. Если Россия продолжит выдвигать требования по оккупированным областям, даже Трамп "со своей специфичностью" не сможет на это пойти.

"Об этом, кстати, говорили и в его окружении - тональность их заявлений была достаточно жесткой в отношении России", - напомнил Рейтерович.

Эксперт считает, что встреча может завершиться "разговором о продолжении разговора". То есть не исключено, что стороны договорятся о новой дате переговоров между делегациями Украины и России, или же поднимут вопрос обмена пленными, однако реальных сдвигов в прекращении войны не произойдет.

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"Путин будет тянуть время, будет льстить Трампу, повторять, что только за него удалось возобновить переговоры, а не при Байдене", - считает Рейтерович. - "Но на самом деле это будет манипулятивная игра со стороны Кремля".

Комментируя заявления Трампа об отсутствии "козырей" в Украине, эксперт назвал их "откровенно бессмысленными". Он подчеркнул, что главный козырь Киева — именно то, что Россия погрязла в войне, не имея возможности ее выиграть или прекратить на собственных условиях.

"Эта война длится уже четвертый год, и вся российская система завязана на ней. Это и есть козырь - просто Трамп на него еще не решился посмотреть", - сказал политолог.

Рейтерович также обратил внимание на немаловажную деталь: после разговора с Путиным Трамп намерен пообщаться не только с Владимиром Зеленским, но и с лидерами стран НАТО. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о нежелании США вести диалог с Москвой в двустороннем режиме, что могло поставить Украину перед фактом.

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"И слава Богу, потому что Трамп, по сути, не имеет полномочий никого ставить перед фактом. И, похоже, он это понимает", - подытожил эксперт.

Напомним, Украина ожидает телефонного разговора Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить вопросы войны и мира.