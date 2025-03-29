Политолог рассказал об особенностях переговоров в Эр-Рияде

Политолог Тарас Загородний / © скрин с видео

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Россия вроде бы согласилась не наносить удары по энергосистеме, но Путин заявил, что украинские власти нелегитимны. Это свидетельствует о неудаче Москвы в переговорах с США и попытках представить свои предложения как окончательные решения.

Такое мнение высказал Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала.

«На самом же деле по итогам этой почти 12-часовой встречи нет общего документа США и Россией. Следовательно, ни о чем не договорились. Позиции Украины, США и России остаются разными. Тем более россияне не признавали, что отказываются от ударов. Они выдвинули свои требования по нефтяной и газовой инфраструктуре со своей стороны», — сказал он.

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Политолог подчеркнул, что, несмотря на заявления России о прекращении огня, боевые действия продолжались 18 марта. Это показывает, что мирные соглашения практически не работают.

Он пояснил, что разногласия между Украиной и Россией по поводу даты начала прекращения огня свидетельствуют об отсутствии реальных договоренностей. Украина считает началом 25 марта, Россия — 18 марта. США только работают над механизмами, и это показывает, что договоренности действительно не достигнуты. По словам Загороднего, Путин не смог договориться с США, поскольку они не выполняют его требования. Он отметил, что без участия Европы и Украины переговоры не будут иметь никакого результата.

Загородний отметил, что заявления России об ООН и других организациях являются попыткой переложить ответственность на Украину, утверждая, что ее власть нелегитимна. Он подчеркнул, что это старые аргументы, используемые Россией с 2014 года, пытаясь убедить мир, что проблема не в агрессии России, а в Украине. Россия активно продвигает это мнение в надежде, что постоянное давление заставит Украину согласиться на их условия.

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о якобы энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Однако Москва продолжила атаки на украинские энергетические объекты, ставя под сомнение стабильность этого перемирия.