Политолог Виктор Таран: Нужны санкции против пророссийских политиков

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Об этом Таран написал на своей странице в социальной сети Facebook .

Так, он обращает внимание на то, что санкции в отношении лиц, которые распространяли пророссийские нарративы, были бы четким сигналом украинскому обществу, что все виновные в разрешении этой войны получат заслуженное наказание.

«Сегодня они исчезли из публичной политики, но в бизнесе и местных властях у них все в порядке, поверьте. Это утверждает точку зрения, что с властью им удалось все решить. Потому консолидации общества это явно не способствует», - написал политический эксперт.

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В качестве примера он приводит экс-мэра Харькова Михаила Добкина, который в 2014 году призвал к федерализации Украины.

«После 24.02.2022 года он никуда не исчез, красуясь в рясе диакона московской церкви», – обращает внимание эксперт.

«А между тем его бизнес в Украине чувствует себя вполне комфортно. Хотя в отношении должностных лиц предприятий, принадлежащих семье Добкиных, СБУ проводит следственные действия по открытой торговле с террористами «ЛНР» в 2019-2021 годах», - отмечает автор,

«Санкции по этому поводу и ему подобных персонажей были бы четким сигналом украинскому обществу, что все виновные в решении этой войны получат заслуженное наказание», - убежден Виктор Таран.

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Напомним , что следственное управление Главного управления СБУ подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет).