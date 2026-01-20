Политолог заявил о саботаже защиты украинской атомной энергетики

Реклама

Об этом говорит политолог Владимир Цыбулько в своем блоге на Facebook .

На фоне предупреждений Главного управления разведки о возможных ударах России по подстанциям украинских атомных электростанций, по словам автора, становится очевидным, что система их защиты так и не была доведена до надлежащего уровня. Цель таких атак – отсоединение энергоблоков АЭС от объединенной энергосистемы Украины и погружение страны в масштабные отключения электроэнергии.

Цыбулько отмечает, что на середину января 2026 года российские войска уже провели разведку по меньшей мере десяти объектов критической инфраструктуры в девяти областях Украины. По его мнению, эти угрозы вполне реальны, а не гипотетическими, что ранее подтверждал и президент Владимир Зеленский.

За почти четыре года полномасштабной войны готовность защитных сооружений на атомных станциях, по имеющейся информации, составляет всего 60–90%, несмотря на потраченные миллиарды гривен. Такую ситуацию автор называет имитацией безопасности, не гарантирующей реальной защиты критической инфраструктуры.

Отдельную ответственность политолог возлагает на предыдущее руководство "Энергоатома" и Министерства энергетики, которые, по его оценке, фактически саботировали системную работу по защите объектов атомной и гидроэнергетики. По его словам, в Украине снова повторяется ситуация, когда средства освоены, отчеты написаны, а проблемы остаются.

Он также критикует работу профильного комитета Верховной Рады и временных следственных комиссий, которые ограничиваются публичными заявлениями, но не обеспечивают реальный контроль и персональную ответственность.

Наибольшей угрозой в этой ситуации, заключает Цыбулько, является не только действия России, но и внутренняя безответственность, которая может привести к масштабной энергетической катастрофе.