Политтехнолог о процессах в Кремле: "Слаб не только Путин, слабо и его окружение"

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин стал слабее. Испытают это и его прихвостные – основатель ПК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Такое мнение Шейтельман высказал в эфире проекта "Деньги", пишет УНИАН.

"Сейчас мы наблюдаем процесс, когда не нашлось в окружении ни одного человека, готового провести какие-то изменения в связи с ослаблением Путина, поэтому нашлись люди... На виду есть Пригожин и Кадыров, которые поняли, что слабый не только Путин, слабое и его окружение", — считает он.

По словам политтехнолога, раздел власти в Москве уже начался. "Свежие силы" пришли с целью сместить все оцепление Путина. В частности, министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Шейтельман убежден, эти новые силы могут сместить "фюрера", если с ним не удастся договориться, или наоборот — договориться с Путиным, что, мол, становятся его окружения.

Политтехнолог считает, что пока ни Пригожин, ни Кадыров не хотят быть назначены в старую систему. "Сидят Кадыров и Пригожин и говорят: "Эти проиграли войну". Эти – Путин и его группировка. И они не хотят быть частью этих", – говорит Шейтельман.

Вероятно, после смены этой системы в РФ будет принято решение не об усилении войны, а об отказе от нее, высказался Михаил Шейтельман.

Разногласия в окружении "фюрера" Путина

В высшем руководстве РФ появились те, кто начал критиковать действия военно-политического командования. Оппоненты Путина впервые за 20 лет его правления заговорили об отставке диктатора. Происходит это на фоне провалов оккупантов в начавшейся в Украине войне.

По словам оозиционера Илья Пономарева, среди "башен Кремля" появилась группа, которая хочет убрать военное руководство РФ. В частности, Шойгу и Патрушева.

Глава ГУР Кирилл Буданов говорит, что оцепление кремлевского руководителя уже понимает, что проигрыш России – неизбежен. Окружение Путина он называет "неоднородной массой", но это также "не новоявленный блок "Кадырова-Пригожина".

Между тем в Институте изучения войны подчеркивают, что "повар Путина" Пригожин выпрыгивает из штанов, чтобы выслужиться перед диктатором и показать преимущества ППК "Вагнер" над Минобороны РФ. Кроме этого, основатель "вагнеровцев" еще и подрывает авторитет президента. Ведь может перетянуть роль "сильного человека" на себя.

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