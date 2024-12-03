Политтехнолог объяснил, почему Европа будет в дальнейшем поддерживать Украину: при чем здесь Трамп

Европа будет и в дальнейшем поддерживать Украину, что в разных странах будут меняться руководители после выборов.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политтехнолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Он заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп "не даст Европе скучать".

"Я думаю, что позиция Трампа будет следующая: что европейцы должны тратить больше на оборону, поддерживать Украинскую армию, закупая при этом американское оружие, об этом они не будут забывать и брать на себя расходы на оборону", — заявил Загородний.

Он заявил, что теперь вопрос будет стоять уже не о 2% ВВП на оборону, а о 3%.

"И европейцам вообще, как и странам НАТО, будет предложен абсолютно понятный, как и с точки зрения логики Трампа, циничный механизм: платишь 2% — будет пятая статья, не платишь 2% или 3%, скорее всего, — п' ной статьи НАТО не существует для тебя, и ты сам разбирайся как хочешь", — сказал он.

Кроме того, политтехнолог считает, что пакет помощи от Германии, который канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал 2 декабря во время поездки в Киев, не будет последним.

"В интересах Соединенных Штатов Америки, чтобы присутствовала спайка: Украина — Польша и северная Европа, которая должна быть милитаризована, хорошо вооружена и так далее. Для того чтобы как раз не допустить континентального союза между старой Европой, имеется в виду Германия, Россия и Китай, чем активно занималась госпожа Меркель последние 20 лет, когда она была канцлером. дипломатии, потому что объединение ресурсов Европы, Китая и России — это конец гегемонии США в мире", — отметил политтехнолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским.

Кроме того, мы ранее информировали, что США предоставит Украине дополнительную военную помощь на $725 миллионов.

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