Полковник США рассказал, изменят ли ракеты "Томагавк" ход войны

«Томагавк» / © Associated Press

Новое соглашение между США, НАТО и европейскими странами предусматривает закупку оружия для Украины. Однако эксперты предостерегают: ни одна отдельная система вооружений, даже ракеты «Томагавк», не способна кардинально изменить ход войны

Об этом рассказал полковник армии США в отставке и профессор Военно-морского колледжа США Фрэнк Собчак в интервью "Радио Свобода«.

По его словам, пока не понятно, какие именно ограничения будут действовать в рамках этого соглашения. В то же время он отметил, что ни одно отдельное оружие не способно в корне изменить ход войны.

«Будут ли включены „Томагавки“, также под вопросом, но я бы отметил, что не существует единой системы оружия, которая бы изменила ход событий в пользу любой из сторон. Суть конфликта заключается в национальной воле, оборонно-промышленной базе и человеческих ресурсах. Победа для одной или другой стороны наступит только тогда, когда один из этих боксеров первым потеряет сознание», — сказал он.

Собчак также оценил украинскую разработку — крылатую ракету «Фламинго». Он назвал ее интересной тактической новацией, однако заметил, что ситуация с ней такая же, как и с «Томагавками»: сама по себе она не станет переломным фактором.

Эксперт подчеркнул, что судьба войны зависит не от отдельных систем, а от совокупности ресурсов и способности страны выдерживать долговременное противостояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне рассматривают возможность перенаправления оружия и оборудования, которые ранее были выделены для Украины, обратно в американские арсеналы. Это может означать, что миллиарды долларов, предназначенные на поддержку Киева, будут использованы для пополнения собственных запасов США.