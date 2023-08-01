"Полная чушь". Данилов о статье Politico про "план на случай гибели Зеленского"

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал статью американского издания Politico о том, что у Украины есть план на случай гибели президента Зеленского.

Об этом Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Секретарь СНБО резко заявил, что все, что написано в этой статье – "полная чушь".

"Во-вторых, не надо сейчас во время войны нам подбрасывать такие информационные "вбросы". Эти журналисты, к сожалению, вообще не понимают, о чем идет речь. Это абсолютно некорректная информация. Никаких планов нет. Есть президент страны и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего это сделало важное издание Politico – мне сложно сказать, но мы можем догадываться. У нас есть Конституция, у нас есть закон и мы знаем, как нужно делать", – сказал Данилов.

Напомним, что в издании Politico написали, что у Украины есть план на случай убийства президента Зеленского.

В издании отмечали, что в случае гибели президента Украины, его обязанности в соответствии с Конституцией будет временно исполнять спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Авторы статьи отмечают, что важную роль в управлении страной в таком случае играли бы также руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минобороны Алексей Резников. Главнокомандующим ВСУ остался бы Валерий Залужный.

Сам Зеленский в интервью CNN за 5 июля этого года заявлял, что не думает о покушении на себя, ведь это работа его телохранителей. В другом интервью глава государства заявлял, что уже больше года ежедневная опасность стала частью его жизни.

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