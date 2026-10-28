"Полная готовность к войне": Ким Чен Ын отдал жесткий приказ своей армии

Ким Чен Ын / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал командиров армейских рот усилить военную подготовку и повысить боеготовность подразделений. Он назвал это их «главной революционной задачей».

Об этом он заявил во время фотосессии с участниками третьей встречи командиров рот Корейской народной армии, пишет The Korea Times.

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На мероприятии также присутствовали заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, министр обороны Ким Сон Ги и начальник Генштаба Ри Йон Гиль.

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По словам северокорейского диктатора, командиры должны обеспечить «боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны». Для этого он призвал коренным образом усилить «интенсивность и качество военных учений».

Ким Чен Ын также подчеркнул, что приверженность командиров государству и их лидерские качества должны подтверждаться конкретными результатами. Он призвал превращать подразделения в «отряды, способные противостоять сотням противников, с непоколебимой революционной верой, патриотическим духом, непревзойденной героической выдержкой и боевой эффективностью».

Будущее развитие сильной армии он назвал «чрезвычайно перспективным» благодаря усилиям военных. Также диктатор КНДР поручил командирам «твердо продвигать подлинную природу армии как армии Партии и армии идеологии и основных элементов».

Напомним, ранее Ким заявил о новой цели КНДР — приказал командирам «создать сильнейшую армию и ускорить военную революцию по корейскому образцу, обучая сильнейшие роты». По его словам, на горизонте «новая эра наращивания военных вооруженных сил».

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Заметим, что заявления диктатора прозвучали через несколько дней после того, как его младшая сестра Ким Йо Чжон объявила о «психологической войне» против Южной Кореи. Она пригрозила, что Пхеньян «не проявит милосердия», если будет нанесен какой-либо ущерб территориальной безопасности КНДР или ее военнослужащим.

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