«Полная неадекватность РФ»: Сибига ответил, будут ли новые переговоры в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на вопрос о том, будет ли третий раунд мирных переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, Киев не заинтересован продолжать переговоры с Москвой, если не будет предметного разговора о прекращении огня.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Глава МИД подчеркнул, что для Украины ключевое — достижение прекращения огня и она заинтересована во встрече на уровне президентов.

Реклама

«Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня», — сказал министр.

Он отметил, что предыдущие раунды переговоров показали конструктивность, стремление Украины к миру.

«Украина продемонстрировала, что никогда не была, не является и не будет препятствием для мира, для достижения мира. Мы преданы мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа лично по достижению справедливого мира и окончания этой войны в этом году, потому что война на нашей территории, наши люди страдают. Украина продемонстрировала свою конструктивность, проведя встречи на соответствующем уровне», — высказался Сибига.

По его словам, предыдущие раунды переговоров также показали неадекватность российской стороны: она не изменила риторику ультиматумов.

Реклама

«Мы были готовы обсуждать субстантивную тематику с целью приближения достижения мира для Украины. Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали (меморандуме — ред.). Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции», — подчеркнул глава МИД.

Он также призвал международное сообщество к усилению санкций против России. Сибига надеется, что июньский саммит G7 принесет новые решения по таким ограничениям, а также «сильные решения по замороженным активам».

Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня не произошло никаких сдвигов в критически важных темах: Украина и РФ обменялись своими вариантами меморандумов о прекращении огня и остались на своих позициях. Москва отвергла идею немедленного и безусловного прекращения огня. Удалось лишь договориться о новом обмене военнопленными и телами погибших бойцов.

4 июня спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая встреча для переговоров с Украиной пока не имеет четких сроков. Все зависит от того, насколько быстро стороны проработают проекты меморандумов, которые поступят на рассмотрение.

Реклама

В свою очередь 7 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости продолжения мирных переговоров между Украиной и РФ.

10 июня спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что пока рано говорить о начале третьего раунда переговоров с Москвой. Отсутствие достаточного международного давления на страну-агрессора является главным препятствием для достижения политического прогресса.