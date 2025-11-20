Полная смена правительства: нардеп от "Слуги народа" оценил такую возможность

Народный депутат Никита Потураев / © УНИАН

Немедленная смена правительства в Украине на фоне коррупционного скандала в энергетике является лишь «красивым политическим лозунгом», который невозможно реализовать сразу.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью изданию lb.ua.

«Лозунги о немедленной отставке правительства выглядят политически красиво, но на практике это демагогия», — заявил он.

Нардеп пояснил, что смену правительства нужно подготовить, определившись с соответствующими кандидатами на должности.

«Нужно понимать, кто будет вместо, сколько времени продлится процесс, какие критерии формирования нового правительства. Это долгий процесс, а не то, что можно сделать „завтра“, — подчеркнул Потураев.

Напомним, накануне, 19 ноября, Верховная Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые фигурируют в расследовании НАБУ и САП в так называемые деле «Мидас».

За день до этого депутаты фракции «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Рады, требуя отправить в отставку все правительство, а не только Галущенко и Гринчук.