Полная версия меморандума Украины, переданного России: появился документ

Владимир Путин и Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

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В Сети появилась полная версия меморандума о прекращении огня, который Украина передала России. Этот документ Киев представит на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает издание Clash Report.

Украинский меморандум написан на украинском и английском языках. Издание опубликовало фотоснимки документа.

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Содержание меморандума Украины

Основные принципы меморандума:

Безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море — обязательное условие для начала переговоров.

Гуманитарные меры доверия: возвращение депортированных украинских детей, обмен всеми пленными, освобождение гражданских заложников.

Гарантии безопасности: привлечение международного сообщества для предоставления гарантий безопасности Украине.

Предотвращение повторения агрессии: создание механизмов для стабильного мира.

Суверенитет Украины: страна не берет обязательств по нейтралитету.

Следующий этап

После встречи в Стамбуле стороны обсуждают условия прекращения огня и мониторинг, дальнейшие гуманитарные меры, подготовку ко встрече лидеров.

Прекращение огня

Минимум 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.

Международный мониторинг, возглавляемый США.

Меры по укреплению доверия

Обмен всеми военнопленными.

Безусловное возвращение детей и гражданских, депортированных Россией с 2014 года.

Встреча лидеров

Лидеры Украины и России встретятся для согласования окончательных условий мирного соглашения. Обсуждаемые темы: полное прекращение боевых действий, гарантии безопасности, территориальные вопросы, компенсации и восстановление Украины, санкции за нарушение соглашения, порядок заключения окончательного договора.

Текст меморандума Украины, который она передала России / © ClashReport

Текст меморандума Украины, который она передала России / © ClashReport

Текст меморандума Украины, который она передала России / © ClashReport

Текст меморандума Украины, который она передала России / © ClashReport

Напомним, во второй половине дня 2 июня в Стамбуле начался второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Как анонсировал во вступительном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, стороны обсудят условия прекращения огня и возможную встречу руководителей двух государств.

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Агентство Reuters, которое получило копию украинского меморандума, накануне информировало, что на этих переговорах Киев представит Москве предложения для достижения прочного мирного урегулирования.

Представители украинской власти неоднократно сообщали, что передали свою версию меморандума российской стороне, а также США, заранее. Тогда как Кремль со своей стороны этого так и не сделал.