"Полноценный город под Москвой": военный эксперт рассказал о подземных спецукрытиях Путина

Точно известно, что в Москве бункер находится непосредственно под Кремлем. Также у диктатора Владимира Путина есть хранилище в Ново-Огарево — в резиденции высших правительственных лиц РФ, что в 10 км от столицы.

О подземных спецукрытиях президента РФ рассказал "НВ" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это (бункер под Кремлем – Ред.) достаточно серьезный и крупный объект, имеющий обеспечение кислородом, энергетическое и водоснабжение и прочее. Таким образом это полноценный город под Москвой", – говорит эксперт.

Два года назад, весной 2020-го во время пандемии коронавируса руководитель Кремля, фактически сразу отправился в Ново-Огарево. По словам Коваленко, Путин больше года был именно в этом бункере и крайне редко из него выходил. Покидал укрытие диктатор, когда отправлялся на публичные мероприятия или подстраиваемые именно под него события.

"Тогда это указывало на то, насколько он испуган человек. К тому же это первый бункер Путина, что можно было увидеть и понять, что там обустроена имитация кабинета. Кроме того, становится понятно, что это на 100% подземный бункер, гарантирующий условную безопасность даже в случае нанесения какого-либо удара", — рассказал эксперт.

Он говорит, что именно такая информация подтверждает то, что фактически каждый гособъект, который использовали еще в СССР представители власти, имел бункерную систему.

"То есть все эти дачи, домики и т.д. так или иначе имели возможности по сохранению жизни находившихся у власти людей. Фактически, каждый из них имел бункер", — говорит военно-политический обозреватель.

Напомним, российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин убежден, что российское высшее военное командование, несмотря на недовольство Путиным, не способно на какие-либо радикальные действия по отстранению его от должности. Так называемые "российские элиты" ждут храбреца, который сможет произнести Путину "черную метку".

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