Полное прекращение огня: представители Трампа отправятся в Лондон на переговоры

Дональд Трамп / © Associated Press

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Представители администрации президента США Дональда Трампа снова прибудут в Лондон, где предстоят переговоры, направленные на урегулирование вопроса временного перемирия в Украине. Об этом сообщил специальный советник американского президента по украинско-российским делам Кит Келлог.

Об этом информирует Fox News.

"Мы уже обсуждали возможность установления краткосрочного перемирия. Именно с этой целью мы на этой неделе возвращаемся в Лондон, чтобы закрепить достигнутые договоренности", — заявил он.

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Келлог подчеркнул, что Трамп, по его словам, сделал больше для урегулирования наибольшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны всего за три месяца, чем было сделано в предыдущие более 900 дней.

"Трамп - человек решений. И я хорошо знаю, что он не терпит проблем без конкретных предложений для их решения. К счастью, у нас есть достаточно жизнеспособное решение", — подчеркнул спецпредставитель.

Одним из ключевых элементов, по его мнению, является заключение между США и Украиной соглашение о минеральных ресурсах.

"Также мы продвигаемся по достижению полного прекращения огня. Под этим я имею в виду прекращение боевых действий на море, в воздухе, на суше, а также в промышленности — по меньшей мере на 30 дней. Далее, надеюсь, это трансформируется в долговременное мирное соглашение", — добавил Келлог.

Он признал, что добиться такого результата крайне непросто.

"Но я убежден: если бы не президент Трамп, мы не находились бы там, где сейчас. Он действительно ведет дело до завершения конфликта", — резюмировал он.

Напомним, в администрации Дональда Трампа назвали условие, когда США могут выйти из переговоров по войне.