Полной изоляции политической России не было: Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский заявил, что все сейчас будут делать так, чтобы выйти из ситуации победителями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не подверглась полной изоляции.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"Полной изоляции политической России не было. Также давайте будем честными и не будем приписывать все новые администрации, потому что бывшая администрация так же работала. И я не хочу характеризовать это хорошо или нехорошо. Я считаю, как с санкциями. Ну, если изоляция значит изоляция, если принуждение к миру значит принуждение. Если санкции, то тотальные. Это мое отношение", - отметил президент.

Глава государства, что все будут делать так, чтобы выйти из ситуации победителями.

"Я имею в виду Соединенные Штаты хотят победы. Русские очень хотят этой победы. А Украина? А она заслуживает этого. Ну и все. И поэтому будет очень сложно. Я понимаю примерно, о чем они могут общаться, а о чем еще кто-то может общаться? Ну, не только Америка. Глобальный юг. Некоторые европейские страны. Вокруг чего может идти речь? Да, вокруг только того, что принадлежит нам", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский озвучил, признает ли Украина оккупированные территории российскими.

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