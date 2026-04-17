Положение Путина шаткое: Европу призвали нанести решающий удар

Позиции президента России Владимир Путин пока выглядят нестабильными, а Европа должна воспользоваться этим моментом и усилить давление на Кремль. Об этом говорится в материале The Telegraph .

Авторы отмечают, что Путин рассчитывал на усталость Запада и раскол в Европе из-за затяжной войны, однако эти ожидания не оправдались. Европейские страны все больше консолидируются, в частности в военной и санкционной политике против России.

В публикации отмечается, что нынешний момент может стать критическим: если Европа усилит поддержку Украины и давление на РФ, это может серьезно подорвать позиции Кремля. Речь идет как о новых санкциях, так и об увеличении военной помощи Киеву.

Кроме того, на ослабление позиций Москвы влияют и политические перемены в Европе. В частности, недавнее поражение пророссийских политических сил в отдельных странах ЕС свидетельствует об уменьшении влияния Кремля на континенте.

Авторы материала подводят итог: Запад имеет уникальное «окно возможностей», чтобы усилить давление на Россию и заставить ее изменить курс, ведь нынешняя ситуация для Путина является одной из самых сложных за все время войны.

Что это значит

Эксперты отмечают, что даже при высоких мировых ценах на нефть Кремлю становится сложнее превращать эти доходы в военные расходы.

В то же время, полностью остановить российский нефтяной сектор такими ударами невозможно — Россия сохраняет альтернативные маршруты экспорта, в частности в Азию.

Тем не менее, украинская стратегия постепенно ослабляет финансовые возможности РФ и ограничивает ее способность вести затяжную войну.

Напомним, в ночь на 16 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе (Краснодарский край). На НПЗ вспыхнули резервуары с горючим, а огонь не могут усмирить до сих пор.