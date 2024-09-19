Польша будет давить на Украину по поводу Волынской трагедии во время своего председательства в ЕС – СМИ

В то же время, польские дипломаты уверяют, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский и президент Украины Владимир Зеленский имели в сентябре неприятные переговоры об эксгумации жертв Волынской трагедии. Теперь поляки ожидают, что смогут оказать давление на Украину во время своего полугодового председательства в ЕС в январе 2025 года.

Об этом сообщил польский журналист Марцин Терлик в статье для издания Onet, ссылаясь на свои источники.

В публикации говорится, что польская делегация была удивлена стилем общения Зеленского на переговорах в Киеве на прошлой неделе. По данным журналиста, позиция украинских политиков по эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование у Польши, поэтому МИД страны "планирует конкретные меры".

Отмечается, что у польского МИДа "есть идея", как надавить на Украину, используя для этого будущее председательство в Евросоюзе.

Ознакомленный с ходом переговоров собеседник сказал, что "Украина заняла требовательную позицию".

"Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы поблажки шли только в одну сторону. Между тем, Украина заняла требовательную позицию. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других сферах это должно измениться", – сказал источник.

Анонимный представитель МИД Польши сообщил, что вопрос Волыни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" страны. Поэтому, когда в январе 2025 года Польша начнет свое полугодовое председательство в Евросоюзе, МИД страны якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины в качестве инструмента давления на Киев.

"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении (в ЕС – ред.). Это не дошло до Зеленского", – заявил один из информированных собеседников.

Он также сказал, что после встречи Сикорского с Зеленским стало известно, что Украина "хотела бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно", что было "беспрецедентно и очень сложно".

"Киеву необходима приверженность Варшавы вступлению. И именно здесь есть пространство для разговора. Мы поможем им, если они помогут нам", — подчеркнул собеседник в польском МИД.

В то же время, он заверил, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

Напомним, Сикорский призвал украинское правительство найти решение для чествования жертв Волынской трагедии, иначе Польша будет принимать "жесткие меры".

Читайте также: