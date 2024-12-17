Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза в 2025 году: Зеленский сообщил, что это значит для Украины

В следующем году Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза и это председательство может принести Украине хорошие результаты в приближении к вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с польским премьером Дональдом Туском во Львове 17 декабря.

"Как минимум несколько кластеров готовимся открыть в переговорном процессе", – сказал президент.

Он также выразил благодарность Польше за поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс.

"Польша понимает, как это важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было геополитической неопределенности", — добавил он.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск приехал во Львов 17 декабря. Он встретился с президентом Украины и обсудил с ним вопросы поставок вооружения, поддержку Польши, а также исторические вопросы.

Украинский лидер отметил, что его страна нуждается в справедливом мире. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины. Он обратился ко всем лидерам западного мира с призывом поддержать Украину "в это время, как никогда раньше".

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