Польша будет призывать исключить Россию из МАГАТЭ, если она не выведет войска с ЗАЭС

Польша настаивает на освобождении Запорожской АЭС от российских военных.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что от имени своей страны будет призывать исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии, если ее войска не покинут Запорожскую АЭС.

Об этом польская чиновница, участвующая в 66-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, сказала в эфире телеканала TVP Info, передает Radio Szczecin.

Анна Москва подчеркнула, что первая позиция Польши состоит в том, чтобы МАГАТЭ заставило Россию немедленно покинуть территорию Запорожского региона.

Министр напомнила, что миссия МАГАТЭ подтвердила присутствие российских военных на территории Запорожской атомной электростанции.

Напомним, на этой неделе в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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