Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польша будет призывать исключить Россию из МАГАТЭ, если она не выведет войска с ЗАЭС

Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польша будет призывать исключить Россию из МАГАТЭ, если она не выведет войска с ЗАЭС

Фото: Энергоатом

Польша настаивает на освобождении Запорожской АЭС от российских военных.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что от имени своей страны будет призывать исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии, если ее войска не покинут Запорожскую АЭС.

Об этом польская чиновница, участвующая в 66-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, сказала в эфире телеканала TVP Info, передает Radio Szczecin.

Анна Москва подчеркнула, что первая позиция Польши состоит в том, чтобы МАГАТЭ заставило Россию немедленно покинуть территорию Запорожского региона.

Министр напомнила, что миссия МАГАТЭ подтвердила присутствие российских военных на территории Запорожской атомной электростанции.

Напомним, на этой неделе в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация