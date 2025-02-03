Польша должна быть там: Дуда сделал заявление о переговорах между Украиной и РФ

Президент Польши говорит, что присутствие – в интересах его страны.

Если президент США Дональд Трамп организует переговоры между Россией и Украиной и пригласит на них другие государства, Польша должна быть среди них.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, пишет "Громадське" со ссылкой на Financial Times.

По словам Дуды, присутствие Польши на российско-украинских переговорах в интересах его страны.

"Если мы посмотрим на возрожденный российский империализм, то в конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", — объяснил президент.

Он также отметил, что Польша "является наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его представители запланировали ряд встреч и переговоров с Украиной и Россией и "разными сторонами".

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