Польша готова модернизировать украинские МиГ-29: министр обороны назвал главное условие

Польша не исключает своего участия в модернизации украинских МиГ-29 / © Википедия

Реклама

В субботу, 11 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге в поселке Олыка на Волыни заявил, что Варшава не исключает помощи Украине с модернизацией истребителей МиГ-29. Главным условием для этого является финансирование проекта на средства самой Украины или заинтересованных стран-союзниц.

Детали этого заявления опубликовал портал Defence24.

Условия модернизации и обмена технологиями

Польская сторона рассматривает возможность технического обновления самолетов, однако выдвигает четкие финансовые требования к реализации замысла. По словам главы Минобороны, Варшава готова технически содействовать модернизации МиГ-29, однако все сопутствующие расходы должны покрыть Украина или коалиция государств-партнеров.

Реклама

«Мы открыты к дискуссии, если Украина видит потребность в модернизации, то мы можем максимально помочь, но расходы здесь лежат на украинском государстве или на государствах-союзницах, которые захотят покрыть эти расходы», — подчеркнул Косиняк-Камиш.

Он также подчеркнул, что в основе такого сотрудничества обязательно должен лежать принцип взаимности. Поскольку у Украины есть мощные возможности по производству дронов и даже продает их на Ближний Восток, она вполне могла бы делиться этими передовыми технологиями с государствами, оказывающими ей поддержку. Переговоры по авиации, которые ранее были приостановлены, сейчас успешно возобновились, и польская сторона готова к конструктивному диалогу.

Состояние авиационного парка и совместное производство БПЛА

Польские воздушные силы до сих пор имеют на вооружении МиГ-29, которые эксплуатируются еще с 1989 года. Эти самолеты морально устарели, их ресурс постепенно исчерпывается, поэтому Варшава активно заменяет их на более современные боевые машины. Несмотря на это, МиГи продолжают участвовать в военных миссиях.

В предыдущие годы украинские летчики уже получили более десяти польских истребителей, и планировалось передача еще нескольких единиц. В то же время Варшава рассчитывает получить доступ к украинским технологиям БПЛА, успешно прошедшим жесткую проверку на фронте.

Реклама

Страны продолжают углублять оборонное сотрудничество: недавно Польская оружейная группа (PGZ) подписала письмо о намерениях совместного производства беспилотников с украинской компанией TAF Industries — одним из лидеров отрасли. Совместные инвестиции в дроны также планируются в рамках европейского механизма SAFE.

Напомним, Варшава и Киев вернулись к обсуждению соглашения , которое может существенно усилить воздушные силы обоих государств. Речь идет не только об обмене боевых самолетов на украинские технологии дронов, но и о запуске совместного производства ракет в системы Patriot.

Новости партнеров