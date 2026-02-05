Польша готова отдать Украине истребители: Туск озвучил детали нового пакета помощи

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил готовность Варшавы предоставить Киеву имеющиеся у нее истребители МиГ-29. Польский премьер подчеркнул, что союзники договорились действовать гибко и корректировать свои решения в соответствии с актуальными потребностями ВСУ на фронте.

Об этом он заявил в четверг, 5 февраля, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обмен истребителей на беспилотники

Дональд Туск четко отметил, что польские МиГи находятся в распоряжении правительства и могут быть переданы украинской стороне немедленно, если возникнет такая потребность. По его словам, Варшава стремится действовать адекватно ситуации, поэтому вопрос авиации обсуждался очень детально.

Отдельным пунктом переговоров стала идея взаимовыгодного обмена военными технологиями между странами-соседями. Украина готова предоставить свои передовые дроны, которые помогут Польше построить эффективную систему антидроновой защиты, которая является приоритетом для польской нацбезопасности.

Бронетехника и усиление ПВО

Польский премьер также анонсировал подготовку очередного 48-го пакета военной помощи стоимостью 200 миллионов злотых. Основа этого транша будет составлять бронированная техника, которая необходима для поддержки украинских войск на передовой.

Что касается запроса Украины на дополнительные средства ПВО и ракеты, Туск отметил, что Польша не может удовлетворить все потребности самостоятельно, но будет искать пути решения. Он пообещал обсудить с министром обороны возможность передачи альтернативной техники вместо самолетов и ответить президенту Зеленскому не позднее понедельника.

Совместное производство оружия

Кроме договоренностей о технике Украина и Польша выходят на новый уровень оборонного взаимодействия, начиная совместное производство необходимых материалов. Зеленский и Туск уже официально подписали соответствующее письмо о намерениях, которое станет стартом для практического сотрудничества.

Польский глава правительства подчеркнул, что к этой важной вехе стороны шли долгое время, прилагая значительные усилия для согласования всех деталей. Теперь идея совместного выпуска современного вооружения на промышленных мощностях как в Польше, так и в Украине, наконец, превращается в конкретный план действий.

«Это было нашей целью на протяжении многих-многих месяцев. Мы говорили об этом и приложили немало усилий, чтобы идея совместного производства на предприятиях как в Польше, так и в Украине вооружения стала реальностью», — подчеркнул Туск.

Напомним, Зеленский опроверг возможность территориальных уступок в обмен на завершение войны, комментируя сообщения российских СМИ о требованиях Кремля о признании оккупированного Донбасса территорией РФ. Он подчеркнул, что сценарии, предусматривающие отказ от украинских территорий, не имеют никаких перспектив.