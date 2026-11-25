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Польша готова открывать огонь по ракетам РФ, но есть один нюанс: новое заявление из Варшавы
Косиняк-Камыш отмечает, что сейчас идет дискуссия относительно того, следует ли сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной.
Польские военные имеют приказ сбивать ракеты и беспилотники России, нарушающие воздушное пространство страны. Соответствующие распоряжения пилотам отдавали уже не раз.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM.
По его словам, у пилотов есть и разрешение, и возможность открывать огонь по воздушным целям, которые залетают на территорию страны. Впрочем, окончательное решение о применении оружия принимает военный, непосредственно ведущий операцию.
В то же время глава Минобороны подчеркнул, что Польша «не находится в состоянии войны с Россией», в отличие от Украины. Ни одна из стран НАТО пока не объявляла такого состояния.
«Мы находимся в состоянии мира, который, хоть его и трудно назвать спокойным, безусловно, предусматривает совсем другие правила ведения операций», — пояснил Косиняк-Камиш.
Отдельно польский министр прокомментировал дискуссии о возможности сбивать российские ракеты и дроны еще над территорией Украины. По его словам, пока он не видит среди союзников «готовности и решительности» к таким действиям.
Отвечая на вопрос, изменят ли страны НАТО свою позицию только после того, как в результате атаки кто-то погибнет, глава Минобороны обратил внимание на помощь Западу Киеву, без которой Украина бы не выжила. В то же время он подчеркнул, что немаловажную роль играют не только поставки вооружения, но и мужество, подготовка и профессионализм украинских военных.
Косиняк-Камыш также признал, что часть российских воздушных целей пролетает вблизи польской границы.
«Мы видим, что часть этих ракет кружится вблизи польской границы, угрожая Польше, и могла бы также пролететь над нашей территорией. Не все удается сбить. Часть обезвреживают, часть, к сожалению, попадает в цель, часть промахивается», — отметил он.
По словам Косиняка-Камиша, украинские военные вынуждены бороться с каждой ракетой, находящейся в воздушном пространстве страны, ведь заранее неизвестно, где она в конце концов упадет.
Он также заверил, что каждое нарушение воздушного пространства Польши военные анализируют ситуацию и внедряют необходимые изменения. В частности, появление реактивных беспилотников заставило пересмотреть подходы к их перехвату.
«Мы многому учимся. В частности, и у украинской стороны», — подытожил польский министр.
Российские ракеты в Польше — последние новости
Ранее Польша вызвала представителя России в Министерство иностранных дел и выразила Москве решительный протест из-за ракетной атаки 20 ноября. Посол Георгий Михно прибыл в польское ведомство, где ему вручили соответствующее предупреждение из-за нарушения российскими ракетами воздушного пространства страны.
В свою очередь Москва устроила истерику и отвергает обвинения Варшавы в нарушении российскими ракетами и дроном нарушения воздушного пространства. Более того, польские власти обвинили в антироссийских настроениях.