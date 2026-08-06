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Польша готова передать Украине МиГ-29, но есть препятствия: что известно
Дипломат подчеркнул, что со стороны Польши есть четкая политическая воля передать Украине эти истребители.
Переговоры с Варшавой по передаче Украине истребителей МиГ-29 продолжаются. В то же время реализации этого решения пока мешает ряд препятствий.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью «ЄП».
По его словам, речь идет о четырех истребителях, которые уже выведены из эксплуатации. В настоящее время они переданы из состава Вооруженных сил Польши в Агентство по вооружениям, где они и находятся.
«Нам они были предложены. Наши эксперты осмотрели их. И эти МиГи нуждаются в достаточно серьезной модернизации, и дорогостоящей», — высказался Боднар.
В то же время, подчеркнул дипломат, эти истребители вряд ли можно будет использовать на запчасти. По его словам, это самолеты, которые еще могут выполнять полеты, обладают неисчерпаемым моторесурсом и остаются востребованными в других странах.
По словам посла, сейчас между военными продолжаются консультации по поводу возможности модернизации МиГ-29 до минимально необходимого уровня, который позволит использовать их для защиты украинского неба.
«Все упирается в средства, обновление и количество необходимого оборудования, которое не всегда тоже есть в наших странах, а зависит от поставок от третьих стран. Поэтому здесь очень многофакторная история. Я не хотел бы, чтобы ею злоупотребляли. С польской стороны есть четкая политическая воля эти МиГи передать», — подчеркнул Боднар.
Напомним, в начале июля польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не выполнила обещание — не передала обещанные технологии производства БпЛА в обмен на истребители МиГ-29, которые Варшава готова передать Киеву.
Впоследствии стало известно, что одна из стран НАТО обратилась с запросом в Варшаву по поводу этих истребителей МиГ-29. Впрочем, несмотря на обращение союзника по Альянсу, польская сторона не меняет своих планов, а приоритетом остается передача самолетов Украине.
В то же время в Минобороны заявили, что окончательное решение по истребителям зависит от украинской стороны, потому что предложение Варшавы «лежит на столе». Отмечается, если в ближайшее время Киев не поторопится, истребители продадут Болгарии.