Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины: что это будет

Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины: что это будет

Дещица подчеркнул, что кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Украины.

Принятие обеими палатами польского парламента резолюций в поддержку Украины свидетельствует о единстве польского политикума в деле поддержки Украины. Польша готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Укринформ".

“Очень важно, что ранее Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно принял постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство поддержки Киева”, — отметил Дещица.

Он подчеркнул, что кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Украины и их готовность отстаивать интересы Украины на уровне межпарламентского сотрудничества с другими государствами.

По словам Дещицы, сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения".

Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, поэтому готовится следующая. "Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии", — отметил дипломат.

Напомним:

В Украину прибыл очередной груз гуманитарной помощи от правительства Польши для борьбы с COVID-19. Груз включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS.

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