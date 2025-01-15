Польша хочет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине – Дуда

Анджей Дуда попросил Зеленского об участии представителя Польши в возможных переговорах Украины с РФ.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского об участии Варшавы в возможных переговорах Украины с РФ.

Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, передает пресс-служба польского главы государства.

"Мы также говорили, дамы и господа, о возможных мирных переговорах. Я говорю "потенциально", потому что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся. Но мы говорили о возможных мирных переговорах", – сказал глава Польши.

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Дуда заверил, что на каждом международном форуме поднимает вопрос, чтобы Украина всегда была представлена ​​за столом любых мирных переговоров.

Он подчеркнул, что не может быть никаких разговоров по Украине, по окончании войны, независимости, суверенитета Украины без участия Киева.

"Я также попросил президента (Владимира Зеленского – Ред.) рассмотреть возможность того, чтобы за таким столом переговоров был представитель Польши – как страны-соседи Украины, как страны, которая поддерживает Украину, – потому что наши интересы в этой сфере совпадают. Мы хотим чтобы Украина существовала как суверенное, независимое государство, как наш сосед, как государство, в котором украинская нация будет иметь возможность решать сама", – подытожил Дуда.

Ранее Анджей Дуда сообщил, что все большее число глав государств-членов НАТО склоняются к приглашению Украины в Североатлантический альянс.

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