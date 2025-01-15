Польша хочет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине – Дуда

Анджей Дуда попросил Зеленского об участии представителя Польши в возможных переговорах Украины с РФ.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского об участии Варшавы в возможных переговорах Украины с РФ.
Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, передает пресс-служба польского главы государства.
"Мы также говорили, дамы и господа, о возможных мирных переговорах. Я говорю "потенциально", потому что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся. Но мы говорили о возможных мирных переговорах", – сказал глава Польши.
Дуда заверил, что на каждом международном форуме поднимает вопрос, чтобы Украина всегда была представлена за столом любых мирных переговоров.
Он подчеркнул, что не может быть никаких разговоров по Украине, по окончании войны, независимости, суверенитета Украины без участия Киева.
"Я также попросил президента (Владимира Зеленского – Ред.) рассмотреть возможность того, чтобы за таким столом переговоров был представитель Польши – как страны-соседи Украины, как страны, которая поддерживает Украину, – потому что наши интересы в этой сфере совпадают. Мы хотим чтобы Украина существовала как суверенное, независимое государство, как наш сосед, как государство, в котором украинская нация будет иметь возможность решать сама", – подытожил Дуда.
Ранее Анджей Дуда сообщил, что все большее число глав государств-членов НАТО склоняются к приглашению Украины в Североатлантический альянс.
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