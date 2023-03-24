Польша хочет увеличить фонд, из которого финансируется оружие для Украины, но некоторые страны против — СМИ

Польша стремится увеличить фонд, из которого финансируется оружие для Украины, но Франция, Германия, Италия и Греция выступают против.

Польша продолжит настаивать на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине. Однако несколько стран ЕС выступают против.

Об этом сообщает RMF24.

Так, Франция, Германия, Италия и Греция выступают против увеличения бюджета Европейского фонда мира, поэтому Польше придется убедить эти страны. Они утверждают, что вносят наибольший вклад в бюджет фонда, который составляет более 60%, и это, по их словам, является обузой.

Поэтому Франция, Германия и Италия хотят сначала установить принцип расходования этих денег, этапы выплат, а также какая часть будет выделена Украине, а какая — на совместные миссии, например, в Африке.

В ближайшее время этот вопрос будут обсуждать послы ЕС, затем руководители дипломатии, а окончательно он будет вынесен на саммит лидеров ЕС, вероятно, в июне.

Следует отметить, что 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в рамках Европейского фонда мира в Польшу поступит еще 200 миллионов евро, направленных на оборонную политику.

"Я также проводил кампанию по этому поводу, и моя позиция была очень четкой, что этот фонд должен быть увеличен, и он не должен составлять 3,5 миллиарда евро, а гораздо больше", — подчеркнул Моравецкий.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что спецслужбы государства разоблачили шпионскую сеть, работавшую на Россию. Группа из шести человек планировала подготовку к диверсионной деятельности в Польше, в том числе на железных дорогах и автодорогах, по которым транспортируют оружие для Украины.

Впоследствии 16 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о ликвидации шпионской сети, собиравшей информацию в пользу РФ.

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