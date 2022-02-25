Польша и Чехия закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

Чехия запретит полеты с 26 февраля.
Польша и Чехия вскоре закроют воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
Об этом сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Минтранс Чехии.
"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", — отметил премьер.
Известно, что Чехия запретит полеты с 26 февраля.
Напомним, что ЕС введет санкции против президента страны-агрессора Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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