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Польша и Чехия закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

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Польша и Чехия закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

pixabay.com

Чехия запретит полеты с 26 февраля.

Польша и Чехия вскоре закроют воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Минтранс Чехии.

"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", — отметил премьер.

Известно, что Чехия запретит полеты с 26 февраля.

Напомним, что ЕС введет санкции против президента страны-агрессора Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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