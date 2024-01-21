Польша и Литва усиливают военное сотрудничество и проведут совместные учения – подробности

Польша и Литва будут проводить совместные учения, развивать совместную подготовку Вооруженных сил и усиливать военную мобильность.

Президенты Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа по итогам встречи в Вильнюсе договорились расширять сотрудничество в военной сфере.

Главы двух стран заявили об этом в воскресенье, 21 января, пишет DW.

"Мы будем укреплять военное сотрудничество. Мы будем проводить совместные учения, будем искать дополнительные формы совместной подготовки наших Вооруженных сил, усиливать военную мобильность", — заявил Науседа.

Анджей Дуда подчеркнул, что особого внимания, мониторинга и концентрации требует Сувалкский коридор – участок границы двух стран между Калининградской областью и Беларусью, потенциальный захват которой отрежет страны Балтии от наземных сил НАТО.

Комментируя военную помощь Украине, президент Литвы снова отметил необходимость делать это политическими, финансовыми и военными средствами.

Лидеры стран также обсуждали двустороннее сотрудничество в области обороны и региональной безопасности.

Последние совместные военные учения Литвы и Польши состоялись летом прошлого года в Клайпеде, на реке Дани, где войска стран тренировались освобождать потенциально оккупированную критически важную инфраструктуру.

Напомним, Зеленский ответил, согласится ли на мир в обмен на потерю Крыма и Донбасса.

Читайте также: