Польша и страны Балтии отправят в ЕС свои идеи о новом пакете санкций против России

Польша и страны Балтии направят ЕС свои предложения по новому пакету санкций против России, которые, вероятно, будут включать ограничения для "Росатома".
В ближайшие дни Польша и страны Балтии собираются подать совместное предложение о одиннадцатом пакете санкций против России.
Об этом сообщает Польское радио.
Отмечается, что группа стран уже направила одну из идей в Европейскую комиссию и столицы ЕС. В санкционном пакете речь пойдет о санкциях по атомной энергетике России, в частности против "Росатома".
"Вопрос санкций нуждается в должной подготовке, и консультации продолжаются", — добавил один из дипломатов в Брюсселе.
По информации Польского радио, каждый санкционный пакет утверждался с определенным списком исключений. Металлургическая отрасль является одним из таких исключений, и пора пересмотреть это.
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза вскоре приступят к активной работе над новым пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины и новые ограничения могут затронуть компанию "Росатом". Однако Евросоюз может сделать исключение для некоторых критически зависящих от российских ядерных технологий стран.
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