Польша и Венгрия поспорили из-за Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто

Решение суда в Польше, отказавшегося экстрадировать украинца, подозреваемого Берлином в диверсии на «Северных потоках», вызвало громкий дипломатический скандал между Будапештом и Варшавой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в соцсети X распространил публикацию польского премьера об увольнении подозреваемого и назвал этот шаг «скандальным». По его словам, Польша создает небезопасный прецедент для всей Европы.

«Получается, что если кому-то не нравится какая-нибудь инфраструктура в Европе — ее можно взорвать. Польша фактически дала зеленый свет террористическим атакам. Они не только уволили, но и прославляют террориста — вот до чего дошло верховенство права в Европе», — написал Сиярто.

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский заметил, что его коллега из Венгрии искажает суть дела.

Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты имеешь законное право на самооборону, в частности, путем саботажа инфраструктуры, которая финансирует войну», — ответил он.

Ранее сообщалось, что Окружной суд в Варшаве принял решение не выдавать 49-летнего украинца Владимира Ж., разыскиваемого Германией в связи со взрывами на газопроводе «Северный поток» в 2022 году. Подозреваемый также был освобожден из-под стражи.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Польши четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2», назвав главной проблемой именно строительство российского газопровода.