Польша может заблокировать агроэкспорт из Украины на 20 лет – что известно

В правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины.

Если Украина станет членом Евросоюза, то Польша может заблокировать экспорт украинской агропродукции минимум на 20 лет.

Об этом заявил новоназначенный заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире радио RMF24.

"Они не попадут в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в ЕС", – говорит Колодзейчак.

По его словам, ранее с Варшавой аналогичным образом поступила Германия, защитив свой рынок от польских товаров.

"Мы должны защитить свои интересы, как это сделала Германия, когда Польша присоединилась к ЕС, тогда рынок труда для поляков был закрыт на восемь лет", – сказал Михал Колодзейчак.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Польши, правительство должно определить, что украинские товары являются "неликвидными" для рынка Польши.

Напомним, польские перевозчики с понедельника могут снова заблокировать границу.

Читайте также: