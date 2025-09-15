Польша может защититься от российских дронов: Чалый назвал лучшее место для ПВО

Атака российских "Шахедов" / © ТСН.ua

Украина должна настойчиво предложить Польше совместный контроль воздушного пространства, разрешив расположение ПВО в глубине украинской территории.

Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, Украина имеет заключенные соглашения, которые позволяют это сделать.

«Если НАТО, Брюссель согласится, то такой контроль может быть вглубь территории Украины. Мы можем на это согласится, решение Верховной Рады может быть», — сказал Чалый.

Украинский дипломат отметил, что таким образом российские беспилотники будут сбиваться еще до подлета к польской границе.

«Лучший вариант был бы, если бы средства польской ПВО, у них есть хорошие новые зенитные установки, переместились бы на границу с Россией, например, в Сумскую, Черниговскую область, где эти дроны залетают десятками. Для Польши было бы очень полезно отодвинуть эту угрозу подальше», — подытожил он.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракетыв воздушном пространстве Украины.

Как известно, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начало новую военную операцию для защиты своего восточного фланга.